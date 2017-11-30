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تعليم جازان يعلن عن فتح باب التقديم للترشيح للإيفاد

تعليم جازان يعلن عن فتح باب التقديم للترشيح للإيفاد
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن فتح باب التقديم للترشح للإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية للتدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي القادم 1439- 1440هـ.

وحدّدت الإدارة العامة للتعليم بجازان عدداً من الشروط والضوابط العامة والخاصة للمتقدمين للترشيح عليها، داعية الراغبين للتقديم على الإيفاد لاستكمال مسوغات الترشيح واستماراته وتسليمها لإدارة الإشراف التربوي بمبنى الشؤون التعليمية بمدينة جيزان، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 3/ 4/ 1439هـ، فيما ستبدأ المقابلات الشخصية في 1439/4/14هـ لمن انطبقت عليه الضوابط والشروط، وترفع أسماء المرشحين بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1439/4/16هـ، علماً أن تعميم التقديم على الترشيح وكامل مرفقاته موجود على موقع وزارة التعليم الالكترونيhttps://www.moe.gov.sa.

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