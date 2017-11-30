وفد من وزارة التعليم يتفقد أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين بالأردن

تواصل- واس:

اختتم وفد من وزارة التعليم في المملكة زيارة عمل للأردن استغرقت أربعة أيام، اجتمع خلالها مع الملحق الثقافي السعودي في الأردن راشد النابت.

وتم خلال الاجتماع بحث أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية في الأردن، وبخاصة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد زار الوفد عدداً من مراكز إيواء الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة للاطلاع على أوضاعهم، واستمع لشرح عن واقع هذه المراكز والخدمات التي تقدمها لهم.

كما اجتمع الوفد مع مديري مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وناقش معهم القضايا المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها.

والتقى الوفد مع إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في الملحقية، حيث طُرحت أهم المشكلات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الملحقية والمراكز لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة.

وترأس الوفد المدير العام لشؤون الملحقيات بوزارة التعليم أحمد الفريح وعضوية الملحق الثقافي السعودي في سلطنة عمان الدكتور عثمان القصير، ومدير إدارة مناهج التربية الخاصة في وزارة التعليم سعد الشبانة، ومشرف ذوي الاحتياجات الخاصة في وكالة الوزارة لشؤون البعثات عبدالعزيز الحسيني.