محاولة هروب سجين أمريكي تنتهي بـ«الموت فرماً» داخل شاحنة قمامة

تواصل – وكالات:

انتهت محاولة هرب سجين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالموت “فرماً” داخل صندوق شاحنة قمامة، بعد أن أكلته ضاغطة القمامة بالشاحنة.

وأفاد وكالة “أسوشيتد بريس” بأن المحاولة جرت في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث اختبأ السجين في حاوية النفايات أمام السجن.

وأضافت: “في الصباح، وصلت شاحنة جمع القمامة ورفعت الحاوية وأفرغت محتوياتها في حوض الشاحنة، وسقط السجين الهارب تحت ضاغطة القمامة ولم يستطع تخليص نفسه”.

ولسحبه من تحت الضاغطة، قام رجال الإطفاء بإخراج أكياس القمامة، لمدة ساعتين، ومن ثم انتشلوا السجين من مكانه ونقلوه إلى المستشفى في حالة سيئة.