«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة

تواصل- واس:

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى المسارعة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً للوقوع في العقوبات والغرامات التي قد تترتّب في حال عدم التسجيل خلال المهلة الزمنية المحددة.

وشددت الهيئة على ضرورة استيفاء متطلبات الضريبة التي سيتم تطبيقها ابتداء من 1 يناير 2018، إضافة إلى فهم المنشآت لنظام ضريبة القيمة المضافة ولوائحه التنفيذية، حيث يعد فهم المنشآت للضريبة جزءاً حيوياً لاستكمال خطوات الاستعدادات والجاهزية لتطبيق الضريبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض، أمس، لتسليط الضوء على كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، وذلك بالتعاون مع غرفة الرياض التجارية والصناعية، حيث بيّنت الهيئة ضوابط الامتثال الضريبي لمنشآت المقاولات والمفاهيم الأساسية والإطار القانوني للضريبة، إضافة إلى خطوات التسجيل في الضريبة والمعاملات الضريبية لقطاع المقاولات، وكيفية تطبيق واحتساب ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات.

وتستعد الهيئة إلى تنظيم ورش عمل أخرى حول الضريبة في كل من أبها، وجدة، ومكة، والقصيم، فيما دعت ممثلي المنشآت التجارية المتواجدة في تلك المدن إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية التسجيل، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لتحصيل الضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جاهزية بوابة التسجيل التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA والذي أطلقته الهيئة مؤخراً، حيث يتميز الموقع بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.