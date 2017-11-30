الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

«وطن بلا مخالف» تُسقط وكر لـ«الرذيلة» بالرياض (صور)

«وطن بلا مخالف» تُسقط وكر لـ«الرذيلة» بالرياض (صور)

«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة

«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة
0

تواصل- واس:

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى المسارعة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً للوقوع في العقوبات والغرامات التي قد تترتّب في حال عدم التسجيل خلال المهلة الزمنية المحددة.

وشددت الهيئة على ضرورة استيفاء متطلبات الضريبة التي سيتم تطبيقها ابتداء من 1 يناير 2018، إضافة إلى فهم المنشآت لنظام ضريبة القيمة المضافة ولوائحه التنفيذية، حيث يعد فهم المنشآت للضريبة جزءاً حيوياً لاستكمال خطوات الاستعدادات والجاهزية لتطبيق الضريبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض، أمس، لتسليط الضوء على كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، وذلك بالتعاون مع غرفة الرياض التجارية والصناعية، حيث بيّنت الهيئة ضوابط الامتثال الضريبي لمنشآت المقاولات والمفاهيم الأساسية والإطار القانوني للضريبة، إضافة إلى خطوات التسجيل في الضريبة والمعاملات الضريبية لقطاع المقاولات، وكيفية تطبيق واحتساب ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات.

وتستعد الهيئة إلى تنظيم ورش عمل أخرى حول الضريبة في كل من أبها، وجدة، ومكة، والقصيم، فيما دعت ممثلي المنشآت التجارية المتواجدة في تلك المدن إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية التسجيل، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لتحصيل الضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جاهزية بوابة التسجيل التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA والذي أطلقته الهيئة مؤخراً، حيث يتميز الموقع بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل»: القيمة المضافة تشمل الملاعب المؤجرة بالأحياء

«الزكاة والدخل»: القيمة المضافة تشمل الملاعب المؤجرة بالأحياء

«الزكاة والدخل» توضّح نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» توضّح نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة

«القيمة المضافة» تحسم الجدل في «ضريبة الـ5% على السحب»

«القيمة المضافة» تحسم الجدل في «ضريبة الـ5% على السحب»

«القيمة المضافة»: لا يحق تحصيل أي مبالغ أو إصدار فواتير قبل الموعد الرسمي

«القيمة المضافة»: لا يحق تحصيل أي مبالغ أو إصدار فواتير قبل الموعد الرسمي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>