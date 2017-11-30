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«المظالم» يُطلق خدمة «تواصل» عبر حساب «تويتر»

«المظالم» يُطلق خدمة «تواصل» عبر حساب «تويتر»
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تواصل- واس:

أطلق ديوان المظالم اليوم، خدمةً تفاعليةً جديدةً عبر تخصيص حساب (تواصل ـ ديوان المظالم) BogCare على منصة “تويتر” للتواصل الفعّال مع المستفيدين.

ويهدف إنشاء وإطلاق الحساب إلى استقبال الاستفسارات من المتابعين كافة، والتواصل المباشر مع المستفيدين لخدمات ديوان المظالم، إلى جانب تلقي الاستفسارات والمقترحات والآراء من عموم المهتمين من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للجميع.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة بناءً على توجيهات معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حرصاً على تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمة؛ ما يسهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية.

يذكر أن ديوان المظالم سبق أن أطلق قبل ما يزيد عن عامين حسابه الرسمي على منصة تويتر ينشر من خلاله عدداً من المبادرات التعريفية كمبادرة #نشر، التي تعنى بإثراء الساحة بالمعرفة القضائية المتخصصة بعددٍ من التصاميم الميسرة لعددٍ من الإجراءات النظامية، كذلك نشر الأحكام القضائية النهائية، كما يتضمن نشر الأخبار ذات العلاقة بالمنجزات وأعمال ديوان المظالم.

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