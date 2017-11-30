«الخضيري»: طلاب الابتدائي بحاجة لتعلم القرآن والأخلاق.. لا عدد سكان فنزويلا

تواصل – الرياض:

دعا الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، إلى التركيز في تعليم طلاب المرحلة الابتدائية على القرآن والأخلاق والكتابة والقراءة والإنشاء والإملاء، قبل أن يتم تعليمهم العلوم البعيدة عن احتياجات الوطن كعدد سكان فنزويلا والأرجنتين.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور “الخضيري” على حسابه في “تويتر”، قال فيها: “نتمنى من أصحاب القرار الاهتمام بالثقافة العامة للطلاب، كالقرآن والأخلاق والكتابة والقراءة والإنشاء والإملاء، في المرحلة الابتدائية، ثم تعليمهم المهن الوظيفية المفيدة للوطن، ومن ثم الحساب والهندسة والإلكترونيات، قبل أن يتم تعليمهم العلوم البعيدة عن احتياجات الوطن كعدد سكان فنزولا والأرجنتين”.