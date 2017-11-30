إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

تواصل – الرياض:

تعمل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها وقت الحاجة بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل عن أن الوزارة تقوم، حالياً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد نوعية الحالات النسائية التي تستوجب التوقيف أثناء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، وفقًا لـ”الوطن”.

ومن المقرر أن تدشن وزارة الداخلية، ممثلة بالأمن العام مع وزارة التعليم، الخميس المقبل، مشروع “القيادة الآمنة” لتدريب وتثقيف منسوبات وزارة التعليم حول الأسس الصحيحة والآمنة للقيادة من أجل الحفاظ على سلامتهن، وسلامة مستخدمي الطريق.