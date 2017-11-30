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آخر صيحات «النصب».. انتحال صفة موظف «نزاهة» وطلب أموال
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تواصل – الرياض:

أكدت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” أنها لا تتواصل مع الأفراد والجهات لطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية، ودعت إلى الإبلاغ الفوري على الرقم المجاني 19991، أو الإبلاغ بالطرق الرسمية.

جاء ذلك رداً على استفسارات وردت إلى “مكافحة الفساد”، من أشخاص وردتهم اتصالات يطلبون مبالغ مالية أو معلومات معينه، وهناك مَن ادعوا أن متصلين يزعمون أنهم من “نزاهة”.

وردت هيئة مكافحة الفساد بالقول: ” نزاهة لا تتواصل مع الأفراد والجهات لطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية، ونأمل في حال تلقيكم مثل هذه الاتصالات، الإبلاغ فوراً عن طريق الرقم المجاني 19991، أو عبر الطرق الرسمية التي وفرتها نزاهة”.

 

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