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العدل: الطلاق الشهر الماضي نصف عدد عقود الزواج

العدل: الطلاق الشهر الماضي نصف عدد عقود الزواج
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تواصل – الرياض:

كشفت إحصائية أصدرتها وزارة العدل عن تصدر مكة المكرمة أعلى نسبة في حالات الطلاق على مستوى المملكة خلال شهر صفر الماضي، بنحو 1556 حالة طلاق من أصل 5337 حالة وقعت في صفر الماضي.

وبحسب الإحصائية فإن المملكة شهدت توثيق 10305 حالات زواج خلال شهر صفر في 13 مدينة سعودية، و5337 حالة طلاق.

وجاءت مكة المكرمة كأكثر المدن من حيث نسب الطلاق بـ 1556 حالة، تلتها الرياض بـ 1366، فالمنطقة الشرقية بـ659 حالة، ثم المدينة المنورة.

وجاءت منطقة الباحة أقل المناطق في حالات الطلاق بـ66 حالة، وأظهرت الإحصائية أن عدد حالات الزواج بين طرفين سعوديين بلغ 7791 حالة، بينما بلغت حالات الزواج من طرفين أحدهما سعودي 2514 حالة قابلها 1398 حالة طلاق.

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