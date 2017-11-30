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«الداخلية»: قوارب إيرانية حاولت الاقتراب من الحقول النفطية.. ونحقق مع 6 متسللين

«الداخلية»: قوارب إيرانية حاولت الاقتراب من الحقول النفطية.. ونحقق مع 6 متسللين
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تواصل- الرياض:

كشفت وزارة الداخلية، أن قوات حرس الحدود البحرية تعاملت بكل قوة وحزم مع وسائط بحرية إيرانية (قوارب) تم رصدها وهي تقترب من الحقول النفطية السعودية في مياه الخليج العربي، في أوقات متفاوتة.

وقال مدير إدارة الإحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد القحطاني: إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال العام الماضي من القبض على ستة إيرانيين، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأكد، أن المقبوض عليهم كانوا قادمين إلى المملكة عبر حدودها البحرية الشرقية بمياه الخليج العربي عن طريق قوارب، وستتم التحقيقات معهم لاستيضاح أهدافهم، مشيراً إلى أنه “مهما كانت نواياهم نعتبرهم متسللين حالياً حتى انتهاء التحقيقات معهم”.

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