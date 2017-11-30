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رئيس الأركان اليمني: أنهكنا العدو.. وقواتنا تقترب من «النصر الكبير»

رئيس الأركان اليمني: أنهكنا العدو.. وقواتنا تقترب من «النصر الكبير»
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تواصل – واس:

قال رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن طاهر بن علي العُقيلي، إن الجيش في بلاده يحقق مكاسب جديدة كل يوم في حربه التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيين.

وأكد العقيلي خلال زيارة له إلى جبهات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة أن الشرعية تقترب من إنجاز النصر الكبير للشعب اليمني والأمة العربية واستعادة الدولة ورفع الظلم والمعاناة عن اليمنيين، وفقاً لما أورده موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية.

ونوه ببطولات الجيش اليمني في معارك ملاحقة بقايا ميليشيا الانقلاب والتمرد، مضيفاً أن قوات الجيش تعتمد في معاركها ضد الانقلابيين على تكتيكات نوعية تُنهك الخصم وتذيقه الويلات.

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