إعلان الموعد المتوقَّع لانطلاق «قطار الرياض»

تواصل- الرياض:

توقَّع عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس قسم المشاريع والتخطيط المهندس، إبراهيم السلطان، بدء التشغيل التجريبي لقطار الرياض في النصف الثاني من العام المقبل.

وقال في اجتماع مع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وعدد من المسؤولين، “نتوقع أنه في النصف الثاني من عام 2018 سيرى المواطن القطارات تمشي في بعض المحاور، وسيكون هذا التشغيل تجريبيا، وسيأخذ هذا التشغيل أكثر من عام”، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت أكثر من 62 %.

وبشأن مشروع الحافلات، قال: “الهيئة ستبدأ في استقبال الحافلات المصنعة من قبل شركة «مرسيدس»، البالغ عددها 900 حافلة مع نهاية العام المقبل”.

ويصل طول “مترو الرياض” إلى 176 كيلومتراً، ويتضمن 85 محطة، فيما تتكامل مع مشروع قطار الرياض شبكة حافلات، تضم 24 مساراً بطول 1083 كيلومتراً شاملة 776 محطة.