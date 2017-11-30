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بالصور.. كشافة المجمعة يدشّنون مصليات مؤقتة للمتنزهين والمسافرين

بالصور.. كشافة المجمعة يدشّنون مصليات مؤقتة للمتنزهين والمسافرين
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تواصل – فريق التحرير

بدأ مكتب رابطة رواد الكشافة في محافظة المجمعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة إنشاء مصليات مؤقتة في عددٍ من المتنزهات وعلى طرقات المسافرين، حيث قاموا أمس بإنشاء مصلى في روضة المزيرعة على طريق “المجمعة – شقراء”.

وأوضح مدير مكتب الرواد الكشفيين بالمحافظة – عبدالله بن سعد المزروع، أن المبادرة التي بدأت مرحلتها الأولى في يناير الماضي تأتي ضمن خطة المكتب في تلبية الاحتياجات التي تخدم المجتمع، وتذكية روح المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات ليشاركوا في خدمة وتنمية مجتمعهم، وتجسيد وتعزيز روح العمل التطوعي.

وأفاد المزروع أن هذه المصليات رغم بساطة إنشائها، إلا أنها ستخدم المصلين فيها كثيراً خاصة تحديد القبلة بدقة دون داعٍ للاجتهاد، وإمكانية وجود مصلين آخرين بالمتنزهات يحصلون على فضل صلاة الجماعة بدل من صلاة الفرد.

 

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