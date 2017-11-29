«الهلال الأحمر» تكشف سبب تخزين أسطول الإسعاف الطائر بالإمارات (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

علقت هيئة الهلال الأحمر على الانتقادات التي وجهها أعضاء بمجلس الشورى واتهامها بتخزين بعض أسطول الإسعاف الطائر خارج المملكة، مشيرةً إلى أن التخزين جاء لأعمال صيانة.

وقال مدير عام مكتب رئيس الهيئة خالد العيد في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، إن أسطول الهيئة داخل المملكة به 7 طائرات منها 3 تخضع للصيانة الدورية منذ نحو 3 أشهر.

وأضاف أن عملية الصيانة الخاصة بالطائرات الثلاث تجرى في إحدى شركات دولة الإمارات، موضحاً أن اختيار شركة أبوظبي جاء بعد طرح منافسة عامة وتقدمت لها عدة شركات قبل أن تفوز الشركة الإماراتية.

وأشار إلى أن الهيئة تعاني كثيراً من نقص الكوادر البشرية وفي مقدمة ذلك الأطباء، مبينةً أنها تحاول التغلب على المشكلة وتحسين الأمور.