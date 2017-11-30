استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

تواصل – الرياض

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأكيدها على عدم فصل “زوج المواطنة” من العمل في محلات الذهب والمجوهرات، بشرط أن تكون على ذمته أو لديه منها أبناء وأن يكون على رأس العمل قبل قرار التوطين.

جاء هذا التأكيد قبل ساعات من بدء التطبيق الإلزامي لسعودة محلات الذهب والمجوهرات الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

ويعمل في القطاع حوالى 30 ألف موظف غالبيتهم وافدون في حوالى 6 آلاف محل بمختلف المناطق، ويصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 33 مليار ريال، فيما يبلغ متوسط الرواتب إلى 5 آلاف ريال.

ويعزف السعوديين عن العمل بهذا القطاع نظرا إلى تفضيل المستثمرين العمالة الأجنبية وطول ساعات الدوام التي تصل إلى 12 ساعة يوميا.

ويعود العمل على ملف توطين القطاع إلى عام 2001، بقرار أصدره مجلس القوى العاملة ولكن لم يتم تطبيقه، وتم تعزيز ذلك التوجه بقرار آخر من مجلس الوزراء في عام 2007، وفي الشهر الماضى، منحت وزارة العمل مهلة أخيرة قدرها شهران لتطبيق القرار.

ومن جهة أخرى أشارت وزارة العمل” إلى إيقاف احتساب الوافد في التوطين بعد تقديم بلاغ الهروب، مشيرة إلى أن المواطن يمكنه التسجيل في منشأتين بالتأمينات، على أن تحسب نسبة التوطين في منشأة واحدة فقط.