إعدام كويتي قتل صديقه السعودي خنقاً وحرق جثته

تواصل- وكالات:

صادقت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، الأربعاء، على حكم الإعدام الصادر ضد كويتي قتل سعودياً قبل نحو 3 سنوات، ليتم بذلك إسدال الستار نهائياً على القضية.

وكان الجاني، اعترف خلال التحقيقات، أنه خرج في نزهة مع المجني عليه، الذي تربطه به علاقة صداقة، وأقدم على قتله خنقاً، وألقى بجثته في البر بعدما حرقها وفر هارباً.

وكان الجاني خطط لقتل صديقه السعودي بالكويت، بعد نشوب خلاف فيما بينهما، ثم فرّ خارج الكويت، وتمكّنت السلطات بالمملكة من القبض عليه بعد رصده في العاصمة الرياض وتسليمه إلى الكويت.