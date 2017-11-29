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6 حقائق مهمة عن «القولون العصبي»

6 حقائق مهمة عن «القولون العصبي»
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تواصل- وكالات:

تقدّر التقارير الطبية الذين تم تشخيص متلازمة القولون العصبي لديهم بأكثر من 11% من البشر، إلى جانب مصابين آخرين لم يتم تشخيص الحالة لديهم.

وتسبب أعراض هذه المتلازمة ألماً في البطن، وصعوبة في الإخراج، وإحساساً مستمراً بالإزعاج وعدم الراحة. إليك بعض الحقائق الهامة عن متلازمة القولون العصبي تهمّك معرفتها:

-سبب متلازمة القولون العصبي غير معروف، لكن مؤخراً بدأ العلماء في رصد بعض الأمور التي تزيد احتمالات الإصابة بالمشكلة، فأكثر فئة تشكو من القولون العصبي من هم تحت سن 45 سنة، وخاصة النساء.

-أقل من نصف المصابين بالقولون العصبي فقط ينشدون العلاج، والأغلبية تعيش بالحالة بعد تشخيصها دون محاولة علاجها.

-20 % من المصابين بالقولون العصبي يشكون من عدة أعراض مزمنة للحالة، مثل التقلب بين الإمساك والإسهال، وحرقة المعدة، وسوء الهضم، والشعور بالتعب المزمن، كما تزداد لديهم المشاكل النفسية.

– التهاب المعدة والأمعاء يمكن أن يقود إلى متلازمة القولون العصبي، لذا من الضروري علاج هذه الالتهابات على الفور، وبشكل تام عند الإصابة بها.

-تشير أحدث الدراسات والأبحاث عن متلازمة القولون العصبي إلى أن بكتريا الأمعاء تلعب دوراً في تطوير الحالة، وأن تعديل النظام الغذائي يساعد كثيراً على تخفيف الأعراض.

-على الرغم من أن تعديلات النظام الغذائي تخفّف الحالة، إلا أن الأبحاث قد بالغت في إلقاء مسؤولية إثارة الأعراض على تناول أطعمة معينة. هذه الأطعمة بريئة إلى حد كبير من وجهة نظر العلم حالياً، ولا تتسبب في إثارة الأعراض بأكثر من 27% في أقصى تقدير.

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