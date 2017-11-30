«التنمية الاجتماعية»: فصل المسنين والفتيات عن دور رعاية الأحداث

تواصل – الرياض:

فصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، دور الملاحظة وأقسام الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، في إدارات «مستقلة» وذلك «بقرار إداري» أصدرته أمس ضمن حزمة من قرارات وجه بها وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي تحقيقاً لعمل الوكالة ضمن «منظومة موحدة»، فيما تضمنت تلك القرارات تعديل مسمى الإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، إلى الإدارة العامة للأحداث وربطها تنظيمياً بوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة.

وأصدرت الوزارة قراراً بفصل كل من إدارة رعاية المسنين عن الإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، وإدارة التأهيل الأهلي عن الإدارة العامة للخدمات الطبية وربطها بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، كما ضمت القرارات التي أصدرتها الوزارة دور الضيافة للفتيات، إلى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى فصل مراكز الرعاية النهارية الحكومية عن الإدارة العامة للخدمات الطبية وضمها إلى الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم. حسب “الحياة”