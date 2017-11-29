توقعات الأرصاد: أمطار مسبوقة برياح على 7 مناطق.. وضباب ليلاً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناَ للسحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والشرقية) مع تكون للضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.