أُسَر كثيرة في لندن تعيش على المساعدات.. وخسائر 20 ملياراً منذ استفتاء «الانفصال»

تواصل- سامر محمد

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أن 10% من الأسر في لندن تعتمد على المساعدات الخيرية من أجل الحصول على الطعام، كما أن بنوك الطعام تواجه ضغطاً غير مسبوق قبيل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن 25% من أولياء الأمور في لندن يشعرون بالقلق بشأن مدى قدرتهم على الاستمرار في إطعام أطفالهم، في حين أن نحو 20% عليهم أن يختاروا بين دفع تكاليف تدفئة منازلهم أو إطعام أسرهم.

تأتي تلك النتائج في وقت كشف فيه تحليل جديد عن أنه ومنذ الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسر الاقتصاد البريطاني نحو 20 مليار إسترليني أو ما يعادل نحو 300 مليون إسترليني أسبوعياً منذ يونيو 2016م.