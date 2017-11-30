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«وطن بلا مخالف» تُسقط وكر لـ«الرذيلة» بالرياض (صور)

«وطن بلا مخالف» تُسقط وكر لـ«الرذيلة» بالرياض (صور)
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تواصل – الرياض:

في إطار الحملات التفتيشية المتواصلة لحملة “وطن بلا مخالف” تمكن رجال الأمن في الرياض، أمس (الأربعاء)، من ضبط متهما بتزوير الوثائق الرسمية وأفارقة حولوا منزلهم إلى وكر لممارسة الرذيلة، وذلك خلال تنفيذ حملة تعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف).

ووفقا لـ”عكاظ” فقد  استمرت الحملة لما يقارب ست ساعات، إذ تمت مداهمة عدد من المواقع في أحياء العاصمة السعودية والمرصودة من قبل فرق التحريات والبحث.

وانطلقت الحملة في ساعات الفجر الأولى، إذ داهم رجال الأمن موقعاً حوَّله ساكنون من إحدى الجنسيات الأفريقية لوكر لممارسة الرذيلة، وقبضوا على الجناة والنساء وعثر على مصوغات ذهبية مجهولة المصدر.

كما ضُبط منزل يقطنه مزور للوثائق الرسمية، قبض عليه وبحوزته وثائق وأدوات تستخدم في التزوير، ومواطن حول شقة مقرا لشرب الخمور، ومنزل داخله عمالة وافدة غير نظامية.

وسُلم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص. وفي القريات، ضبط مفتشو مكتب العمل 17 مخالفا ضمن حملة «وطن بلا مخالف»، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بالمحافظة.

فيما قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعرعر على 26 وافداً مخالفاً من العمالة السائبة، وهم من جنسيات مختلفة ومهنهم عامل تربية مواشٍ وسائق خاص. إلى ذلك، نفذت الأجهزة الأمنية بالقصيم ممثلةً بدوريات الأمن والشرطة والمرور وبمشاركة كل من إمارة المنطقة وفروع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والنقل والتجارة والاستثمار والبريد السعودي حملة أمنية مشتركة استهدفت أحياء جنوب مدينة بريدة، وأسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وكشف حالاتٍ أخرى مخالفةٍ لاشتراطات مزاولة المهن، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها.

 

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