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مدرسة تقيم مسابقة بين الطلاب لمطاردة دجاجة  (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو طلاب إحدى المدارس يلاحقون دجاجة للإمساك بها، فيما يبدو ضمن أحد الأنشطة بالمدرسة وتحت إشراف أحد المعلمين.

وكان مجموعة من الطلاب قد ظهروا وهم يتسابقون للحاق والإمساك بدجاجة أمامهم وسط متابعة بقية زملائهم للمشهد.

ووجد الفيديو ردود فعل مختلفة ما بين التأييد والاعتراض، حيث اعتبر بعضهم أنها فقرة ترفيهية للطلاب، بينما رأى آخرون أن الفكرة سيئة ولا تتماشى مع الأنشطة المدرسية.

ولم يتسن لـ”تواصل” معرفة اسم المدرسة أو توقيت تصوير المقطع.

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