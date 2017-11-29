شاب روسي يلتقط «سيلفي» مع «قنبلة» فشطرته إلى نصفين

تواصل- سامر محمد:

قتل شاب روسي نفسه بعد قيامه بسحب مسمار أمان قنبلة يدوية والتقاطه للصور وهو يحمل تلك القنبلة، دون أن يدري أن ما قام به سيؤدي إلى انفجارها.

وأشارت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن الشاب قُتل على الفور في الحادث في مدينة جنوب غرب روسيا، ووفقا لوسيلة إعلام محلية روسية فإن الشاب أرسل نصا إلى صديقه وفيه صورة لقنبلة يدوية في يده وظهر في الصورة مسمار الأمان وهو واقع بالقرب منه.

وذكرت الصحيفة أن صديقه الذي كان يتبادل معه الحديث لاحظ سقوط مسمار الأمان من القنبلة وحاول تحذيره وسؤاله عن مكانه لكنه لم يجد رد منه.

وفتحت الشرطة الروسية على الفور تحقيقا في التهريب الذي يتم للأسلحة والذخائر إلى الأراضي الروسية، ووفقا لأحد المصادر فإن الشاب يبدو أنه لم يتمكن من إعادة مسمار الأمان، وتسبب الانفجار في شطره إلى نصفين.

وتعتقد الشرطة أن الشاب كان يظن أن القنبلة لن تنفجر طالما أنه لم يلق بها حتى وإن فقدت مسمار الأمان.