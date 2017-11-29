الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

مصادر: إطلاق سراح بعض المحتجزين في قضايا الفساد

مصادر: إطلاق سراح بعض المحتجزين في قضايا الفساد

«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

شاب روسي يلتقط «سيلفي» مع «قنبلة» فشطرته إلى نصفين

شاب روسي يلتقط «سيلفي» مع «قنبلة» فشطرته إلى نصفين
0

تواصل- سامر محمد:

قتل شاب روسي نفسه بعد قيامه بسحب مسمار أمان قنبلة يدوية والتقاطه للصور وهو يحمل تلك القنبلة، دون أن يدري أن ما قام به سيؤدي إلى انفجارها.

وأشارت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن الشاب قُتل على الفور في الحادث في مدينة جنوب غرب روسيا، ووفقا لوسيلة إعلام محلية روسية فإن الشاب أرسل نصا إلى صديقه وفيه صورة لقنبلة يدوية في يده وظهر في الصورة مسمار الأمان وهو واقع بالقرب منه.

وذكرت الصحيفة أن صديقه الذي كان يتبادل معه الحديث لاحظ سقوط مسمار الأمان من القنبلة وحاول تحذيره وسؤاله عن مكانه لكنه لم يجد رد منه.

وفتحت الشرطة الروسية على الفور تحقيقا في التهريب الذي يتم للأسلحة والذخائر إلى الأراضي الروسية، ووفقا لأحد المصادر فإن الشاب يبدو أنه لم يتمكن من إعادة مسمار الأمان، وتسبب الانفجار في شطره إلى نصفين.

وتعتقد الشرطة أن الشاب كان يظن أن القنبلة لن تنفجر طالما أنه لم يلق بها حتى وإن فقدت مسمار الأمان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

البيت الأبيض يدافع عن تغريدات «ترامب» المسيئة للمسلمين

البيت الأبيض يدافع عن تغريدات «ترامب» المسيئة للمسلمين

شاهد.. نجاة متهور من الموت تحت عجلات قطار

شاهد.. نجاة متهور من الموت تحت عجلات قطار

حساب «ترامب» على «تويتر» يعيد نشر 3 مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين

حساب «ترامب» على «تويتر» يعيد نشر 3 مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين

شاهد.. حالة هلع بعد هروب نمر من القفص في الصين

شاهد.. حالة هلع بعد هروب نمر من القفص في الصين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>