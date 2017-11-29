الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

مصادر: إطلاق سراح بعض المحتجزين في قضايا الفساد

مصادر: إطلاق سراح بعض المحتجزين في قضايا الفساد

«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

متحدث «شرطة الرياض» يكشف عن طريقة التوصل لعصابة «أبو ساطور» (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، عن الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية للإطاحة بـ3 مواطنين تورطوا في محاولة الاعتداء على حدثين بسلاح أبيض.

وقال الميمان، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في موقع الحادث ساهمت بشكل كبير في تحديد هوية أحد الجناة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت من هذا الخيط في تتبع وجود هذا الجاني في أماكن مشبوهة من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في الرياض.

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه جرى كذلك التعرف على الجناة من خلال الصورة المأخوذة من الكاميرا لأحدهم، ومن مطابقتها بالمشبوهين والمطلوبين والمسجلين لدى الأمن، وهو ما أدى في النهاية إلى تحديد هويتهم ووضع كمائن في مواقع تواجدهم ومن ثم الإطاحة بهم.

وأوضح الميمان أن الجاني الذي ظهر في المقطع المعني وهو يحمل الساطور، لديه سوابق جنائية، مؤكدا أنه سينال الجزاء الذي يستحقه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

رجب المقبل.. مؤتمر عالمي للتمور في الرياض

رجب المقبل.. مؤتمر عالمي للتمور في الرياض

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على 3 مناطق حتى صباح الغد

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على 3 مناطق حتى صباح الغد

ضبط مستحضرات طبية داخل مستودع غير مرخص بالرياض (صور)

ضبط مستحضرات طبية داخل مستودع غير مرخص بالرياض (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>