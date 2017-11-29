متحدث «شرطة الرياض» يكشف عن طريقة التوصل لعصابة «أبو ساطور» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، عن الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية للإطاحة بـ3 مواطنين تورطوا في محاولة الاعتداء على حدثين بسلاح أبيض.

وقال الميمان، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في موقع الحادث ساهمت بشكل كبير في تحديد هوية أحد الجناة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت من هذا الخيط في تتبع وجود هذا الجاني في أماكن مشبوهة من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في الرياض.

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه جرى كذلك التعرف على الجناة من خلال الصورة المأخوذة من الكاميرا لأحدهم، ومن مطابقتها بالمشبوهين والمطلوبين والمسجلين لدى الأمن، وهو ما أدى في النهاية إلى تحديد هويتهم ووضع كمائن في مواقع تواجدهم ومن ثم الإطاحة بهم.

وأوضح الميمان أن الجاني الذي ظهر في المقطع المعني وهو يحمل الساطور، لديه سوابق جنائية، مؤكدا أنه سينال الجزاء الذي يستحقه.