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البيت الأبيض يدافع عن تغريدات «ترامب» المسيئة للمسلمين

البيت الأبيض يدافع عن تغريدات «ترامب» المسيئة للمسلمين
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تواصل- سامر محمد:

دافع البيت الأبيض عن إعادة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” نشر تغريدات شملت فيديوهات على حسابه في “تويتر” والتي تصور المسلمين على أنهم يرتكبون أعمال عنف.

ونقلت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “سارة ساندرز” أن “التهديد حقيقي” و”هذا التهديد يحتاج للمعالجة وأن يتم التحدث بشأنه وهذا ما يقوم به الرئيس عبر تسليط الضوء عليه”.

كان “ترامب” قام بعمل ريتويت أمس الأربعاء لفيديوهات نشرتها يمينية بريطانية متطرفة، وهو ما دفع زعيم حزب العمال البريطاني للتعبير عن أمله في قيام حكومة بلاده بإدانة ما حدث.

وذكرت الصحيفة، أن تحرك “ترامب” دفع مكتب رئيسة الوزراء البريطانية لإصدار بيان لإدانة التغريدات، ووصف البيان ما قام به “ترامب” بالأمر الخاطئ، وأن الجهة التي نقل عنها “ترامب” تسعى لتقسيم المجتمعات باستخدام خطابات الكراهية التي تستند إلى أكاذيب تهدف لإشعال التوترات.

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