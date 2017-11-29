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خادم الحرمين يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع رئيسة وزراء بريطانيا

خادم الحرمين يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع رئيسة وزراء بريطانيا
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تواصل – واس:

اسْتَقْبَلَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – في قصره بالرياض مساء اليوم، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وعقدا جلسة مباحثات بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بِالإِضَافَةِ إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة، ومَعَالِي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومَعَالِي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، ومَعَالِي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حَضَرَ من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، ونائبة رئيس مكتب دولة رئيسة الوزراء جوانا بين، والمستشار العسكري جون كلارك، ونائب مستشار الأمن القومي كريستيان تيرنر.

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