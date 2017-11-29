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تغريدة لـ«التدريب التقني والمهني» تثير استياء رواد مواقع التواصل

تغريدة لـ«التدريب التقني والمهني» تثير استياء رواد مواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

أثارت تَغْرِيدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استياء المغردين الذين انتقدوا منشوراً لها جاء في شكل لغز.

وجاءت التَغْرِيدة على موقع التواصل تقول: ‘‘ذهب رجل لزيارة مريض، فسأله مدير المُسْتَشْفَى عن درجة قربه للمريض، فأجابه الزائر بأن والد المريض هو ابن والدي‘”، متسائلة فمن يكون الزائر سؤال للأذكياء؟”.

وعليه استغل بعض المغردين هذه التَغْرِيدة، لانتقاد المؤسسة متسائلين عن المكافآت المتأخرة لطلاب الإنجليزي، وانتقد آخر تأخر تصنيف خريجي بكالوريوس الكليات التقنية في الخدمة المَدَنِيّة.

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