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وزارة التجارة الهندية تغلق قضية إغراق أقامتها ضد صادرات المملكة

وزارة التجارة الهندية تغلق قضية إغراق أقامتها ضد صادرات المملكة
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تواصل – واس:

أَغْلَقَت سلطات التحقيق التابعة للإدارة العامة للإغراق بوزارة التجارة والصناعة الهِنْدِيّة، قضية إغراق أقامتها ضد صادرات المملكة من منتج “البوتونال الطبيعي”، الذي تنتجه كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وشركة البيوتانول السعودية المحدودة “SABUCO”، والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة “SAAC”، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة صدارة للكيميائيات، وشركة التصنيع الوطنية “تصنيع”، والشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم”.

وأوضحت سلطات التحقيق، أنه اتضح بعد مراجعة الإجابات التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق على استفسارات هَيْئَة التحقيق الهِنْدِيّة أن فترة التحقيق من أبريل 2015م إلى 3 مارس 2016م غطت فقط ثلاثة أشهر من حجم الصادرات، والتي لا تكفي لتقييم الضرر على الصناعة الهِنْدِيّة لنفس المنتج، ولا توجد علاقة سببية بين الصادرات السعودية والضرر التي لحق بتلك الصناعة.

وبَيَّنَت أن هَيْئَة التحقيق الهِنْدِيّة، رأت أنه من غير المناسب فرض رسوم على صادرات المملكة من منتج “البوتونال الطبيعي”.

يُشَارُ إلى أن الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة عقد عِدَّة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الهِنْدِيّة أثناء مراحل التحقيق التي مرت بها القضية.

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