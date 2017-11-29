متحدث بريطانيا بالشرق الأوسط: ندعم الحملة العسكرية للتحالف العربي باليمن

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عبر المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “إدوين صموئيل” عن دعم بلاده للحملة العسكرية الحالية للتحالف العَرَبِيّ في اليمن، بقيادة المملكة، لاستعادة الشرعية.

وقال “صموئيل”، خلال تَغْرِيدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تدعم بريطانيا استعمال التحالف بقيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية لقوة عسكرية نسبية مِنْ أَجْلِ استعادة الشرعية باليمن.. تعلم بريطانيا جَيِّدَاً أن الدبلوماسية تشكل حلاً فعالاً بوجود قوة عسكرية تدعمها”.

وأَضَافَ: “ما نحتاجه الآن هو أن يتم التحرك في اليمن على ثلاثة محاور.. محور عسكري، ودبلوماسي، وآخر تنموي”.