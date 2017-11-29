«الحصيني» يتوقع: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق حتى الأحد المقبل

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توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، وعضو تسمية الحالات، أجواء ممطرة ديمية وشتوية على الشمالية والوسطى والشرقية وانخفاضاً تَدْرِيجِياً للحرارة – بمشيئة الله -.

وأَضَافَ الحصيني أن الحالة الجوية ناتجة عن موجات تبريد هادئة متوقع – بمشيئة الله – أن تبدأ بشكل واضح غَدَاً الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل.

ولفت إلى أنه من المتوقع تشكل السحب بعضها ممطر يصحبها أَحْيَانَاً الرعد على أجزاء من المناطق التالية: “الحدود الشمالية والجوف خَاصَّة جنوبها وشرقها وحائل والمدينة الْمُنَوَّرَة، خَاصَّة شرقها وجنوبها ومكة بما فيها المرتفعات وشرقها والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في الباحة وعسير وجازان والرياض ثم الشرقية”.

وَتَابَعَ أن الحالة تبدأ من الشمالية، ثم حائل وشمال الشرقية فالمدينة ومكة، ثم القصيم فالرياض فالشرقية – بمشيئة الله – والأَمْطَار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مع فرصة للسيول، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة مصاحبة للسحب الرعدية يرافق ذلك انخفاض في الحرارة من أربع درجات إلى سبع درجات عما هي عليه هذه الأيام – والله أعلم -.