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بعد الاعتداء على قائد مدرسة.. متحدث «التعليم»: آلية جديدة لحماية المعلمين

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزارة بصدد وضع آلية محددة لحماية المعلمين من الاعتداءات، وأنها شكلت لجنة لِهَذَا الغرض.

وأَضَافَ “العصيمي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عين التعليم” بقناة “عين” الفضائية، أن مسألة الاعتداء على المعلمين لها شقان، الأول تربوي وتعمل عليه الوزارة، وشق أمني تنسق بِشَأْنِه مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية للمعلمين.

وكان مجموعة من الملثمين قد اعتدوا بالضرب المبرح على يوسف العتيبي، قائد مدرسة طلحة بن مصرف بحي النهضة بالرياض، أثناء خروجه من المدرسة ظهر الأحد 26 نوفمبر الْجَارِي، وألحقوا به إصابات متفرقة في الرأس وأجزاء من جسمه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

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