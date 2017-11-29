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نافياً ضررها على القلب.. «الفالح»: أدوية الكوليسترول تقلل وتيرة ضيق الشرايين

نافياً ضررها على القلب.. «الفالح»: أدوية الكوليسترول تقلل وتيرة ضيق الشرايين
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تواصل – الرياض:

أكد رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور حسام الفالح، أن ارْتِفَاع الكوليسترول في الدم وتحديداً الكوليسترول الضار (LDL) يعد سبباً رئيساً في الجلطات القلبية والدماغية، مُضِيفَاً أن تناول الأدوية المخفضة لارْتِفَاعه يؤدي – بِإِذْنِ اللهِ – إلى تقليل الوَفَيَات، وتقليل حدوث الجلطات القلبية والدماغية.

جاء رد الفالح بعد المغالطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ بِشَأْنِ ضرر الأدوية الخَاصَّة بارْتِفَاع الكوليسترول على القلب بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.

وَتَابَعَ، أكدت الدراسات العلمية أن تناول الأدوية المخفضة للكوليسترول من قبل المرضى المصابين بتصلب وضيق الشرايين التاجية أفضى إلى إيقاف وتيرة التضيق في هذه الشرايين، بل إلى تراجعه في بعض الحالات، وذلك عبر تتبع هذه الشرايين خلال فترة زمنية مقننة باستخدام تقنيات متطورة كالأشعة الصوتية الوعائية.

كَاشِفَاً، أن الدراسات العلمية المحكمة نصت بأن الأدوية المخفضة للكوليسترول على درجة عالية من الأمان، وأن المضاعفات الجانبية المحتملة لا تتجاوز نسبتها 0.5% وأن هذه المضاعفات تَتَلاَشَى بمجرد تخفيض الجرعة، أو إيقاف الدواء من قبَل الطبيب المعالج.

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