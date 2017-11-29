هاتف صيني يستنسخ أهم ميزة في «آيفون X»

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مهتمة بشؤون التكنولوجيا الحديثة أن شركة “Meiigoo” الصينية تتحضر لإِصْدَار هاتف مزود بميزة التعرف على وجه المستخدم “Face ID”، كتلك الموجودة في أحدث هواتف “آيفون”.

بالرغم من أن آبل لم تكن أول شركة تستعمل ميزة التعرف على وجه المستخدم لحماية بيانات الهاتف من الاختراق أو استخدامه من قبل شخص آخر غير صاحبه الأصلي، إلا أن الخبراء أكدوا أنها وعند إِنْتَاجها لهاتف “آيفون – x” الأخير، طورت تلك الميزة لتكون الأعلى أداء مُقَارَنَةً بغيرها في أجهزة الشركات الأُخْرَى.

واليوم وبعد فترة قصيرة من إِصْدَار أحدث هواتف آبل، وتحقيقه مبيعات كبيرة بِسَبَبِ تلك الميزة، أكَّدَ موقع Gizmochina أن “Meiigoo” الصينية تَسْتَعِد لإِصْدَار جهاز “Note 8” الذي طورته وزودته بكاميرات أمامية وحساسات مخصصة لميزة التعرف على الوجوه، ستعمل بشكل لا يقل أهمية عن تلك الموجودة في “أيفون – x”.

ووَفْقَاً للمعلومات المتداولة فإن هذا الهاتف، المتوقع صدوره في الرابع من ديسمبر المقبل، سيَأْتِي بشاشة عالية الدقة بمقاسات “18:9” منحنية الحواف على نمط شاشات هواتف سامسونج الحديثة، بِالإِضَافَةِ إلى أنه مزود بمعالج عالي الأداء وذاكرة وصول عشوائي تمكنه من التعامل مع صفحات ومواقع الإنترنت والملفات بسرعة كبيرة، وكاميرا خلفية مزدوجة قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية.

وبالرغم من أن الشركة المصنعة لم تصرح رَسْمِيّاً عن سعر الهاتف بعد، إلا أن الشائعات تؤكد أنه لن يتجاوز الـ 600 دولار.