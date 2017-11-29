الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

هاتف صيني يستنسخ أهم ميزة في «آيفون X»

هاتف صيني يستنسخ أهم ميزة في «آيفون X»
0

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مهتمة بشؤون التكنولوجيا الحديثة أن شركة “Meiigoo” الصينية تتحضر لإِصْدَار هاتف مزود بميزة التعرف على وجه المستخدم “Face ID”، كتلك الموجودة في أحدث هواتف “آيفون”.

بالرغم من أن آبل لم تكن أول شركة تستعمل ميزة التعرف على وجه المستخدم لحماية بيانات الهاتف من الاختراق أو استخدامه من قبل شخص آخر غير صاحبه الأصلي، إلا أن الخبراء أكدوا أنها وعند إِنْتَاجها لهاتف “آيفون – x” الأخير، طورت تلك الميزة لتكون الأعلى أداء مُقَارَنَةً بغيرها في أجهزة الشركات الأُخْرَى.

واليوم وبعد فترة قصيرة من إِصْدَار أحدث هواتف آبل، وتحقيقه مبيعات كبيرة بِسَبَبِ تلك الميزة، أكَّدَ موقع Gizmochina أن “Meiigoo” الصينية تَسْتَعِد لإِصْدَار جهاز “Note 8” الذي طورته وزودته بكاميرات أمامية وحساسات مخصصة لميزة التعرف على الوجوه، ستعمل بشكل لا يقل أهمية عن تلك الموجودة في “أيفون – x”.

ووَفْقَاً للمعلومات المتداولة فإن هذا الهاتف، المتوقع صدوره في الرابع من ديسمبر المقبل، سيَأْتِي بشاشة عالية الدقة بمقاسات “18:9” منحنية الحواف على نمط شاشات هواتف سامسونج الحديثة، بِالإِضَافَةِ إلى أنه مزود بمعالج عالي الأداء وذاكرة وصول عشوائي تمكنه من التعامل مع صفحات ومواقع الإنترنت والملفات بسرعة كبيرة، وكاميرا خلفية مزدوجة قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية.

وبالرغم من أن الشركة المصنعة لم تصرح رَسْمِيّاً عن سعر الهاتف بعد، إلا أن الشائعات تؤكد أنه لن يتجاوز الـ 600 دولار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ترتيب أفضل 10 هواتف ذكية في العالم

ترتيب أفضل 10 هواتف ذكية في العالم

مفاجأة.. هاتف بمميزات «آيفون X» ونصف السعر (فيديو)

مفاجأة.. هاتف بمميزات «آيفون X» ونصف السعر (فيديو)

7 مميزات في «بيكسل 2» لا توجد في «آيفون X».. تعرف عليها

7 مميزات في «بيكسل 2» لا توجد في «آيفون X».. تعرف عليها

نسخة فاخرة من «آيفون X».. لا يحتاج إلى شاحن

نسخة فاخرة من «آيفون X».. لا يحتاج إلى شاحن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>