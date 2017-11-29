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فوائد طبية مذهلة لتناول العسل مع الماء الدافئ

فوائد طبية مذهلة لتناول العسل مع الماء الدافئ
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تواصل – وكالات:

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الكثير منا باسْتِمْرَار إلى أحدث اكتشافات العلماء من معدات وأدوية لعلاج بعض الأمراض المستعصية، تَوَصَّلَت دراسة حديثة إلى أن تناول العسل مع الماء الدافئ فقط يمكن أن يُسَاهِم في علاج الكثير من الأمراض.

وخلصت الدراسة إلى أن شرب كأس ماء دافئ ممزوج مع العسل يَوْمِيّاً، يُساعد على تخفيض الوزن والحماية من بعض الأمراض، وَفْقَ مَا أَشَارَ إليه موقع “هايل براكسيس” الألماني نَقْلاً عن دراسة صادرة في مجلة “إيرانين جورنل أوف بايسك ميديكل ساينس”.

وأوضحت أن تناول ماء العسل بشكل يَوْمِي يساعد على تخفيض الوزن؛ لِأنَّ هذا الخليط يمكن من الشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في أكل الحلاوة، حيث ينْصَح الخبراء بتناول ماء العسل في الصباح الباكر وعلى الريق.

وأشارت الدراسة إلى أن ماء العسل لديه تأثير المضادات الحيوية ويحتوي أَيْضَاً على مضادات الأكسدة، فَضْلاً عن العديد من الفيتامينات والمعادن والإِنْزِيمات، التي تحارب البكتيريا وَبِالتَّالِي تقوية جهاز المناعة.

وأَفَادَت بأن استعمال ماء العسل يَوْمِيّاً يساعد على التغلب على آلام وانتفاخ البطن؛ لِأنَّ هذا السائل الصحي يمتص الغازات المتواجدة في الأمعاء ويخفف من الأوجاع.

وأَضَافَت الدراسة: أن العسل الأسود بالخصوص يُسَاهِم في خفض الكوليسترول ويقلل من خطر الإِصَابَة بأمراض القلب على غرار النوبات القلبية، لافتةً إلى أن العسل يساعد أَيْضَاً على التئام الجروح صعبة الشفاء، وكذلك يمكن استخدامه كقناع على الوجه للحصول على بشرة نقية.

ويتطلب الحصول على ماء العسل اتباع وصفة بسيطة للغاية، تتمثل فقط في خلط ملعقة من العسل الصافي مع ماء دافئ؛ إِذْ يُستحب شرب هذا الخليط في الصباح الباكر على معدة فارغة، وَهُوَ مَا يمكن فِي حَالِ شرب العسل يَوْمِيّاً من الحماية ليس فقط من الأمراض بل أَيْضَاً التمتع بمذاق لذيذ.

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