بعد افتتاحه.. أمير مكة يطالب أهالي جدة بالحفاظ على مشروع الواجهة البحرية

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طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، أَهَالِي جدة بالحفاظ على مشروع “واجهة جدة البحرية”، والذي تم افتتاحه، اليوم الأربعاء، قَائِلاً لهم: “ماذا أنتم فاعلون في هذا المشروع؟ وهل ستحافظون عليه؟ أم سنسمع غَدَاً بعد تخريبه.. من المسؤول؟”.

وعقب افتتاح المشروع وجه “الفيصل” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حَفِظَهُ اللَّهُ، وسمو ولي عهده الأمين، على هذا المشروع، والذي ترافق مع حزمة مشروعات أُخْرَى في جدة، مثل: القطار، والمطار، والذي سيتم افتتاحهما قريباً، مُؤكِّدَاً أن هذه المشاريع عادة لا تتوافر في مكان ووقت واحد، لكنها توافرت في مدينة جدة.

وخص أمير مَكَّة بالتهنئة، كلاً من الأمير مشعل بن ماجد، وأمين جدة الدكتور هاني أبو راس، على الجهد والإِبْدَاع الذي ظهر في المشروع، ومقدماً الشكر لوزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية على مَا يوليه من اهتمام بالمنطقة ومشاريعها.

وفي ختام كلمته، وجه الأمير خالد الفيصل سؤالاً إلى أَهَالِي جدة، قَائِلاً: “ماذا أنتم فاعلون في هذا المشروع؟ وهل ستحافظون عليه؟ أم سنسمع غَدَاً بعد تخريبه.. من المسؤول؟”.