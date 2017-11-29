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مصادر: إطلاق سراح بعض المحتجزين في قضايا الفساد

مصادر: إطلاق سراح بعض المحتجزين في قضايا الفساد
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تواصل – الرياض:

تَوَقَّعَت مصادر مُطَّلِعَة، أن یشھد ملف المحتجزین بشبھة الفساد العام حراكاً خلال الیومین القادمین، بعد أن تم إطلاق سراح أحد المتهمين والاسْتِعْدَاد لإطلاق سراح ثلاثة آخرين أكملوا ترتیبات التسویة الخَاصَّة بقضایاھم بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.

وَأكَّدَ مسؤول في الحملة على الفساد العام، أنه تم أمس الثلاثاء إطلاق سراح أحد أبرز المحتجزین، بعد توصله لتسویة مع الجھات المختصة دفع بموجبھا لخزانة الدولة نحو ملیار دولار بِحَسَبِ ‘‘بلومبيرج‘‘.

مِنْ جِهَتِه، كشف النائب العام عن قرار إطلاق بعض المحتجزین، كما سيتم توجيه اتھامات لما لا یقل عن 5 آخرین.

وكان ولي العھد رئیس اللجنة العلیا لمُكَافَحَة الْفَسَادِ الأمیر محمد بن سلمان أكَّدَ في لقاء مع صحیفة “نیویورك تایمز” أن 95% من المتھمین قد قبلوا بالتسویة، وإعادة الأموال المنھوبة إلى خزینة الدولة مقابل تجنیبھم المحاكمة، وتوقع خروجھم قبل نھایة عام 2017.

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بورصة تواصل

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