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«المرور»: كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي حزام الأمان والهاتف (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور تركيب كاميرات تجريبية لرصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة.

وَأكَّدَ المرور في بيان عبر حسابه في “تويتر” صحة المقطع المرئي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ، والذي يظهر فيه شخص يتحدث عن كاميرات ضبط آلي موجودة على شراع التخصصي بالرياض، وينبه إلى أن هذه الكاميرات تقوم بضبط مخالفة حزام الأمان.

وأَوْضَحَ أن تلك الكاميرات في طور التشغيل التجريبي، ولن يتم تحرير أَي مخالفة في الْوَقْت الرَّاهِن حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذا التوسع في استخدام التقنية يَأْتِي في ضوء مَا تم الإعلان عنه سابقاً من إِضَافَة أنظمة تقنية جديدة ترصد مخالفتي استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وكذلك عدم ربط حزام الأمان.

 

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بورصة تواصل

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