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حساب «ترامب» على «تويتر» يعيد نشر 3 مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين

حساب «ترامب» على «تويتر» يعيد نشر 3 مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين
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تواصل – سامر محمد:

فوجئ الملايين من متابعي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تويتر”، بإعادة تغريد (ريتويت) لثلاثة مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين منقولة عن “جايدا فرانسين” نائبة زعيمة حركة “بريطانيا أولاً” اليمينية المتطرفة.

وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى أن حساب “ترامب” على “تويتر” به 43.5 مليون متابع، وقام اليوم الأربعاء بعمل ريتويت لثلاث تغريدات منفصلة لـ”فرانسين” والتي تشمل جميعها فيديوهات مناهضة للمسلمين لم يتم التأكد من صحتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديوهات المناهضة للمسلمين نشرت من قبل اليمينية البريطانية المتطرفة أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، قبل أن يلتقطها الرئيس الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن “ترامب” ينتقد منذ فترة طويلة لخطابه المناهض للمسلمين، ففي ديسمبر 2015م، دعا لفرض حظر على دخول المسلمين لأمريكا، وفي 2016م قال: “أعتقد أن الإسلام يكرهنا”، كما دعا في الماضي لعمل قاعدة بيانات حكومية لتتبع المسلمين الأمريكيين.

وأكدت الصحيفة على أن “ترامب” سبق أن ردد ادعاءات خاطئة عن المسلمين، مضيفة أن: “ترامب” أظهر مزيداً من ضبط النفس في حديثه منذ توليه منصبه وتفاخر باستقباله لدى زيارته للسعودية وحضوره مؤتمراً كبيراً فيها.

وأبرزت الصحيفة تغريدة لـ”جيريمي كوربين” زعيم حزب العمال في بريطانيا عبر خلالها اليوم عن أمله في قيام الحكومة البريطانية بإدانة الريتويت الذي قام به “ترامب” لتغريدات مناهضة للمسلمين، واصفاً إياها بالتغريدات البغيضة والخطيرة التي تمثل تهديداً للمجتمع البريطاني.

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