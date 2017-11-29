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أخيراً.. «واتس آب» يتغلب على أكبر مشكلتين لدى مستخدميه

أخيراً.. «واتس آب» يتغلب على أكبر مشكلتين لدى مستخدميه
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تواصل – وكالات:

أطلق تطبيق “واتس آب” تحديثاً جديداً يهدف لإصلاح مشكلتين أزعجتا المستخدمين طوال الفترة الماضية.

ويتمثل التغيير الأكبر في إمكانية تشغيل فيديوهات يوتيوب مباشرة داخل التطبيق، وذلك من خلال وضع “صورة داخل صورة”. ونتيجة ذلك، عند النقر على رابط يوتيوب في المحادثة، سيتم عرض الفيديو داخل التطبيق.

وهذا يعني أنه يمكنك مشاهدة فيديوهات يوتيوب ومراسلة أصدقائك في الوقت نفسه، بالإضافة إلى التنقل بين المحادثات المختلفة دون إيقاف تشغيل الفيديو، أو إغلاقه، بحسب موقع صحيفة “إنديبندنت” البريطانية.

ومع ذلك، يبدو أن الخدمة لا تعمل بشكل صحيح حتى الآن، كما يعتقد WABetaInfo أن العديد من المشاكل المتعلقة بالخدمة ستظهر عما قريب.

ويقدم التحديث الأخير تسهيلات تتعلق بتسجيل الرسائل الصوتية الطويلة، فبدلاً من الاضطرار للنقر على زر التسجيل طول فترة التسجيل، يمكنك الضغط على رمز الميكرفون وسحب القفل إلى الأعلى ليبدأ التشغيل دون استخدام الإصبع.

يُشار إلى أن “واتس آب” أتاحت التحديث على هواتف IOS فقط، ولكن من المرجح أن تتوفر الميزة على نظام أندرويد في المستقبل القريب.

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