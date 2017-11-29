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5 أطعمة ومشروبات تساعد في تخفيف «التهابات المفاصل»

5 أطعمة ومشروبات تساعد في تخفيف «التهابات المفاصل»
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تواصل – فريق التحرير:

“التهاب المفاصل” مرض يصيب الكثيرين خَاصَّة مع التقدم في العمر، ولعل آلام هذا الالتهاب هي الأسوأ على الإطلاق.

وحول هذا الأمر، نصح الدكتور أحمد بيبرس، اسْتشَاري أمراض العظام، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” بتناول عدد من الأطعمة التي تساعد في تخفيف هذه الآلام.

وبِحَسَبِ “بيبرس” فإن الأطعمة، هي:

1 – الكركم: يحتوي على مواد كيميائية من شأنها أن تخفف من الالتهابات ومِنْ ثَمَّ الألم.

2 – السلمون والماكريل: تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تدعم صحة المفاصل، وتخفف من الآلام.

3 – زيت الأفوكادو والصويا: يحتوي على مسكنات طبيعية مضادة للالتهابات؛ مَا له مفعول السحر على آلامها.

4 – الحليب ومشتقاته: يوفر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والمفاصل.

5 – الزنجبيل: يحتوي على مواد تقلل من مادة البروستاجلاندين المسببة لمشكلات المفاصل؛ وَبِالتَّالِي التخفيف من الالتهاب والألم.

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