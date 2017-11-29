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«الزكاة والدخل»: القيمة المضافة تشمل الملاعب المؤجرة بالأحياء

«الزكاة والدخل»: القيمة المضافة تشمل الملاعب المؤجرة بالأحياء
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل ملاعبَ كرة القدم الاستثمارية، التي يمتلكها أفراد ويتم تأجيرها في الأحياء مع بدء التطبيق في مطلع يناير 2018، حيث يعود ريع الضريبة للهيئة.

وأكد حساب “ضريبة القيمة المضافة” على موقع “تويتر”؛ رداً على سؤال مواطن قال فيه: “السلام عليكم.. لدي ملاعب أقوم بتأجيرها يومياً وعددها 15 ملعباً، هل تدخل في القيمة المضافة أم لا؟.. ولكم تحياتي، عزيزي العميل، بخصوص استفساركم عن فرض ضريبة القيمة المضافة، فإن جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة 5%”.

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