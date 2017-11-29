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«تنظيم الكهرباء» يوافق على تعديل بعض مواد كود توزيع الطاقة بالمملكة

«تنظيم الكهرباء» يوافق على تعديل بعض مواد كود توزيع الطاقة بالمملكة
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تواصل – واس:

عقد مجلس إدارة هَيْئَة تنظيم الكهرباء والإِنْتَاج المزدوج، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثالث والأربعين بمقر الهَيْئَة بمدينة الرياض.

ورأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، محافظ الهَيْئَة الدكتور عبدالله بن محمد الشَهْري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع قدمت إدارة الهَيْئَة للمجلس عَرْضَاً مرئياً عن نتائج مؤشرات الأداء الرئيســة لصناعة الكهرباء لعـام 2016م، كما استعرض المجلس مراحل التقــدم في تطبيق أحكام تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، بِالإِضَافَةِ إلى نتائج مناقشة شؤون السلامة لدى الشركة السعودية للكهرباء حتى نهاية الربع الثالث لعام 2017م.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أَعْمَاله وأَصْدَرَ بِشَأْنِها القرارات اللازمة، ومن ذلك الموافقة على تعديل الفقرة (34 ـــ 4) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخَاصَّة بمهام الهَيْئَة. كذلك الموافقة على تعديل بعض مواد كود التوزيع السعودي لكي يتواءم مع متطلبات الطاقة المتجددة.

كما اعتمد المجلس وثيقــة الإطار التنظيمي لنشاط تبريد المناطق، بِالإِضَافَةِ إلى اعتماد كود الإمداد لنشاط تـبريد المناطق.

وقد وَافَقَ المجلس أَيْضَاً على مشـروع المُوَازَنَة التشغيلية للهَيْئَة للعام المالي 1439 – 1440هـ (2018م).

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