الإعلام: توطين «المذيعات».. قرار لا رجعة فيه

تواصل – الرياض:

أكد هاني الغفيلي المستشار والمشرف العام على الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة في وزارة الثقافة والإعلام، أن هَيْئَة الإذاعة والتلفزيون، ملتزمة بقرار توطين المذيعات، ولا صحة لإِلْغَاء قرار استقطاب المذيعات السعوديات في القنوات السعودية.

وأَضَافَ “الغفيلي”، أن الرئيس التنفيذي لهَيْئَة الإذاعة والتلفزيون أصدر قَرَارَاً بإعادة تشكيل لجنة الاستقطاب وتطعيمها بكفاءات جديدة ومهنية، لتسريع عملية التوطين.