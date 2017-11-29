شاهد.. نجاة متهور من الموت تحت عجلات قطار

تواصل – سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية على قناتها في “يوتيوب” لحظة اصطدام قطار خلال دخوله محطة القطارات في مومباي بأحد الأشخاص حاول عبور القضبان للصعود إلى الجهة الأخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الشخص ويدعى محمد مصطفى شيخ، ويبلغ من العمر 24 عاماً، نجا بأعجوبة من الموت، على الرغم من أنه علق بين القطار ورصيف المحطة.

وذكرت أن اثنين من الشرطيين هرعا لإنقاذ شيخ ودفعاه باتجاه القضبان بعد توقف القطار، وقام ركاب آخرون بالنزول تحت القطار المتوقف وسحبوه من الجهة الأخرى، وتعرض شيخ لتمزق وكسر لذراعيه الاثنين، لكنه لم يمت.