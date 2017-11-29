«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة الطيارين الممنوعين من الطيران

تواصل – فريق التحرير:

نفت الخطوط السعودية وجود طيارين لديها ممنوعين من الطيران بسبب تعليق رخصة الطيران. وأكد نائب رئيس الخطوط للسلامة وأمن الطيران الكابتن ثامر بن صالح الخويطر، أنه لا يوجد أي طيار في الخطوط العربية السعودية، ممنوع من الطيران بسبب تعليق رخصته.

وقال المتحدث باسم الخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، إنه لا توجد قائمة ثابتة لطيارين سعوديين ممنوعين من الطيران، مشيراً إلى وصول بعض الملاحظات حول أسماء لأطقم طائرات ترد ضمن قوائم المنع من السفر من فترة إلى أخرى ويتم معالجتها.

وكانت مصادر صحفية قد أشارت إلى أن هناك 14 جهة خارجية وأجنبية وضعت 60 طياراً يعملون في الخطوط الجوية السعودية ضمن قائمة الممنوعين من الطيران.

وأرجعت المصادر السبب إلى عدم تجديدهم رخصة الطيران، مشيرة إلى أن الطيارين المدرجين في القائمة السوداء تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة بسبب حرمانهم جزئياً من قيادة الطائرات.