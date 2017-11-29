الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

ابن يدهس والده في المدينة

ابن يدهس والده في المدينة

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة الطيارين الممنوعين من الطيران

«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة الطيارين الممنوعين من الطيران
0

تواصل – فريق التحرير:
نفت الخطوط السعودية وجود طيارين لديها ممنوعين من الطيران بسبب تعليق رخصة الطيران. وأكد نائب رئيس الخطوط للسلامة وأمن الطيران الكابتن ثامر بن صالح الخويطر، أنه لا يوجد أي طيار في الخطوط العربية السعودية، ممنوع من الطيران بسبب تعليق رخصته.
وقال المتحدث باسم الخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، إنه لا توجد قائمة ثابتة لطيارين سعوديين ممنوعين من الطيران، مشيراً إلى وصول بعض الملاحظات حول أسماء لأطقم طائرات ترد ضمن قوائم المنع من السفر من فترة إلى أخرى ويتم معالجتها.

وكانت مصادر صحفية قد أشارت إلى أن هناك 14 جهة خارجية وأجنبية وضعت 60 طياراً يعملون في الخطوط الجوية السعودية ضمن قائمة الممنوعين من الطيران.
وأرجعت المصادر السبب إلى عدم تجديدهم رخصة الطيران، مشيرة إلى أن الطيارين المدرجين في القائمة السوداء تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة بسبب حرمانهم جزئياً من قيادة الطائرات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

كاميرات تكشف تفاصيل اعتداء الملثمين الـ9 على قائد مدرسة بالرياض

بالأسماء.. إعلان الفائزين بجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

بالأسماء.. إعلان الفائزين بجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

«الزكاة والدخل» توضّح نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» توضّح نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة

«الخدمة المدنية»: إعلان الأسماء النهائية لمرشحي الوظائف الصحية اليوم

«الخدمة المدنية»: إعلان الأسماء النهائية لمرشحي الوظائف الصحية اليوم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>