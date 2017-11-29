الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

ابن يدهس والده في المدينة

ابن يدهس والده في المدينة

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

فلسطين.. منع موظفي السلطة من دخول الوزارات في غزة

فلسطين.. منع موظفي السلطة من دخول الوزارات في غزة
0

تواصل- وكالات:

أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في القطاع إلى عملهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن النقابة اليوم (الأربعاء).

وذكر شهود عيان أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم.

وكان هؤلاء الموظفون قد استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007.

وقالت نقابة موظفي قطاع غزة في بيانها: أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية، والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي، الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم.

وأضافت بأن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ودون ذلك، لن يُسمح لهم بدخول الوزارات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

30 مليون دولار من المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

30 مليون دولار من المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

قوات الاحتلال الصهيوني تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قوات الاحتلال الصهيوني تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

المملكة تُودع 30 مليون دولار في ميزانية السُّلطة الفلسطينية

المملكة تُودع 30 مليون دولار في ميزانية السُّلطة الفلسطينية

لأول مرة.. 103 بعثات دبلوماسية للسلطة الفلسطينية حول العالم مقابل 98 للصهاينة

لأول مرة.. 103 بعثات دبلوماسية للسلطة الفلسطينية حول العالم مقابل 98 للصهاينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>