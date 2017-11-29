فلسطين.. منع موظفي السلطة من دخول الوزارات في غزة

تواصل- وكالات:

أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في القطاع إلى عملهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن النقابة اليوم (الأربعاء).

وذكر شهود عيان أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم.

وكان هؤلاء الموظفون قد استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007.

وقالت نقابة موظفي قطاع غزة في بيانها: أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية، والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي، الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم.

وأضافت بأن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ودون ذلك، لن يُسمح لهم بدخول الوزارات.