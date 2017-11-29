الإفلاس والرشوة وخطة ديوان المظالم.. أبرز نقاشات «الشورى» اليوم

تواصل – الرياض:

ناقش مجلس الشورى، اليوم، عدداً من المشاريع والأنظمة الهامة، كما استعرض عدداً من القضايا المرتبطة بوزارة الاتصالات وديوان المظالم والمؤسسة العامة للتقاعد، ونظام مكافحة الرشوة.

وفي مستهل جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام الإفلاس والذي يتكون من 231 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين, والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.

وأوضح المجلس أن أحكام مشروع نظام الإفلاس تسري على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح, والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

ديوان المظالم

كما ناقش المجلس اليوم التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ وطالب بالمبادرة إلى تعيين معاونين للقضاة وافتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة.

وطالب “المجلس” ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبان لمحاكمه.

وشدد المجلس على “ديوان المظالم” بضرورة أن تضمن تقاريره القادمة مايلي : ١. عدد القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمة. ٢. عدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه والمفرغين في كل إدارة من إداراته.

المؤسسة العامة للتقاعد

وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتقاعد، حث المجلس على التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.

وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد بإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريًا، مع تأكيد سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.

كما حث الشورى على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها، بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين.

كما شدد الشورى على أهمية تعاون المؤسسة العامة للمتقاعدين مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة، التي تحول دون تحقيق ذلك.

مكافحة الرشوة

ومن جانب آخر وافق “المجلس” على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام “مكافحة الرشوة” المقدم من عضوَي المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعطا السبيتي و(عضو المجلس السابق) الدكتورة هيا المنيع، استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

ويرى مقدمو مقترح التعديل أنه سيحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.

وزارة الصحة

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية.

وطالب “الشورى”، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني، ووضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه.

إضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية، إجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة، وكذا التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.