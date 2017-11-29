عبر «المواطن الصحفي».. توثيق إغلاق شارع بالخرج من قِبَل أحد السكان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثّق المواطن محمد الزهراني بكاميرا جواله، إغلاق أحد الشوارع في حي الهدا الرابع بمدينة الخرج من قبل أحد سكان المنطقة، مؤكداً أن البلدية تجاهلت شكوى تطالب بإعادة فتح الشارع.

وأظهرت فيديو وصورة أرسلها “الزهراني” عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـصحيفة “تواصل”، إقدام أحد سكان الشارع على حفر الشارع، فضلاً عن وضع بلوكات كبيرة وسط الشارع تعيق السيارات من المرور للجهة الرئيسية.

وأشار المواطن الذي يعد أحد المتضررين، إلى رفع شكوى للبلدية بشأن إغلاق الشارع، مؤكداً أنه تم تجاهل الطلب، ومبيناً أن صاحب المنزل يبرر فعله بأن الشارع “ممر”.

وطالب “الزهراني” الجهات المختصة بالتفاعل مع الشكوى وإزالة التعدي على الشارع العام الذي يؤدي إلى أحد مساجد ومدارس الحي، فضلاً عن كونه يؤدي إلى جهة رئيسية.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أَي توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها.