الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

الإطاحة بعصابة «أبو ساطور».. و«شرطة الرياض» تكشف التفاصيل (صور)

ابن يدهس والده في المدينة

ابن يدهس والده في المدينة

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

«المرور» توضح الإجراء المتخذ في واقعة «المركبة والحصان» (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

إمارة الرياض: إنجاز 62% من مشروع «المترو».. والتشغيل التجريبي العام المقبل (فيديو)

عبر «المواطن الصحفي».. توثيق إغلاق شارع بالخرج من قِبَل أحد السكان (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

وثّق المواطن محمد الزهراني بكاميرا جواله، إغلاق أحد الشوارع في حي الهدا الرابع بمدينة الخرج من قبل أحد سكان المنطقة، مؤكداً أن البلدية تجاهلت شكوى تطالب بإعادة فتح الشارع.

وأظهرت فيديو وصورة أرسلها “الزهراني” عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـصحيفة “تواصل”، إقدام أحد سكان الشارع على حفر الشارع، فضلاً عن وضع بلوكات كبيرة وسط الشارع تعيق السيارات من المرور للجهة الرئيسية.

وأشار المواطن الذي يعد أحد المتضررين، إلى رفع شكوى للبلدية بشأن إغلاق الشارع، مؤكداً أنه تم تجاهل الطلب، ومبيناً أن صاحب المنزل يبرر فعله بأن الشارع “ممر”.

وطالب “الزهراني” الجهات المختصة بالتفاعل مع الشكوى وإزالة التعدي على الشارع العام الذي يؤدي إلى أحد مساجد ومدارس الحي، فضلاً عن كونه يؤدي إلى جهة رئيسية.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أَي توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم الرياض»: سنلجأ للشرطة في حال الاعتداء على منسوبينا بالمدارس

«تعليم الرياض»: سنلجأ للشرطة في حال الاعتداء على منسوبينا بالمدارس

«مدني الرياض» يتفاعل مع فيديو خزان طريق النهضة المكشوف: «تم التأمين»

«مدني الرياض» يتفاعل مع فيديو خزان طريق النهضة المكشوف: «تم التأمين»

الرياض.. أهالي «طويق» يجددون الشكوى من «مدرسة الحرائق المتكررة»

الرياض.. أهالي «طويق» يجددون الشكوى من «مدرسة الحرائق المتكررة»

أهالي أحياء شرق الرياض يشكون غياب الخدمات وانتشار المخلفات (صور)

أهالي أحياء شرق الرياض يشكون غياب الخدمات وانتشار المخلفات (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>