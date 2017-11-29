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فيديو.. مجرم كروات البوسنة يتجرع السم أثناء جلسة محاكمته

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تواصل – الوكالات
شهدت جلسة المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة لمحاكمة مجرم الحرب القائد السابق لقوات الكروات في البوسنة سلوبودان برالياك، حادثة استثنائية، اليوم الأربعاء، عندما تجرع “براليك” كوباً من السم.

وطبقاً لـ “رويترز”، قام “سلوبودان برالياك” خلال جلسة المحكمة، وأثناء تلاوة القاضي للحكم بتجرّع السم من كوب، وقال: “أنا لست مجرم حرب، وأرفض التهم”.

وأكدت محامية المتهم، ناتاشا فافو – إيفانوفيتش، إن “برالياك يقول إنه تناول السم هذا الصباح”، وتم تعليق الجلسة لاستدعاء الأطباء وإسعافه .

مجرم كروات البوسنة سلوبودان برالياك (72 عاماً)، قاد قوات ميلشيات الكروات الدموية أثناء الحرب في البوسنة والهرسك في الأعوام 1992 – 1995. ويتهم برالياك بارتكاب جرائم حرب ضد المسلمين في البوسنة، إذ إنه كان مسؤولاً رفيعاً في وزارة الدفاع الكرواتية وكان له دور مهم في التخطيط لعمليات القتل الجماعية والإشراف عليها.

ويواجه “برالياك” بتسع جرائم انتهاك لاتفاقيات جنيف، و9 حالات لانتهاك قواعد الحرب و8 حالات لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتتضمن الاتهامات قتل المدنيين والمعاملة غير الإنسانية، والتهجير القسري وتدمير غير مبرر للممتلكات والاضطهاد بدوافع سياسية أو دينية أو عرقية، وغيرها من التهم.

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