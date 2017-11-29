بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1546 مرشحاً ومرشحة للوظائف الصحية

تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة الخدمة المدنية (1546) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 20 – 2 – 1439هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 15 – 3 – 1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 – 3 – 1439 وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
- الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- صوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر / تحضر لاستكمال إجراءاتهم خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات في الملفين المرفقين أدناه.
يا رب