بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1546 مرشحاً ومرشحة للوظائف الصحية

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخدمة المدنية (1546) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 20 – 2 – 1439هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 15 – 3 – 1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 – 3 – 1439 وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

صوره شمسية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر / تحضر لاستكمال إجراءاتهم خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.